РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Порядка 8 тысяч человек побывали на новогодних представлениях «Капризная елка» в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске с 14 декабря по 11 января, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В этом году музей-усадьба «Архангельское» задумал и реализовал проект «Капризная елка». Это замечательный формат - не просто елка, к которой мы привыкли. Она на больших пространствах позволяет детям узнать много интересного для себя про эпоху перехода 19-20 веков. Через «Капризную елку» с 14 декабря прошли почти 8 тысяч человек», - сказала Хаймурзина.

Представление состояло из интерактивной зоны, где дети могли познакомиться со старинными игрушками и играми, и познавательного спектакля.

«Мы очень благодарны нашим коллегам за то, что сегодня (11 января - ред.) они пригласили на эту елку детей из красногорских творческих коллективов, которые по-взрослому работали на новогодних и рождественских праздниках. Сегодня здесь дети из разных частей нашего городского округа, и они имеют возможность прикоснуться к этому празднику. Судя по отзывам, им нравится», - отметила глава муниципалитета.

Она выразила уверенность, что «Капризные елки» продолжатся в следующие зимние праздники.