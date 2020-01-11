РИАМО - 11 янв. Злоумышленник проник в квартиру на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки, откуда вынес вещи на сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Заявление о краже в полицию поступило от безработной 37-летней женщины.
«Неизвестный подобрал ключи ко входной двери квартиры и совершил кражу имущества на сумму более 1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии