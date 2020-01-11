РИАМО - 11 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу вечером отменили и задержали 72 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 16 рейсов, один отменили. В аэропорту Домодедово 46 рейсов задержано, еще четыре отменено. В Шереметьеве задержали пять рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно онлайн-табло, отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Целый день в субботу почти во всем Московском регионе идет снег. Из-за погодных условий МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение.