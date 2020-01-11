РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В 4-м микрорайоне подмосковного Подольска пришлось переустанавливать полусферы на середину тротуара, чтобы водители перестали парковать там свои машины, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портале «Добродел», что на Пахринском проезде у дома №8 установили полусферы у края тротуара, чтобы машины не могли парковаться. Но водители снова начали заезжать туда. Она попросила исправить ситуацию. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу установки ограждения, препятствующего въезду на тротуар.

«По результатам проведенной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. Мероприятия по обустройству ограждения тротуара на дворовой территории по данному адресу выполнены», - сказал заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

На прикрепленной фотографии видно, что полусферы переставили на середину тротуара.

Жителям, которые столкнулись с проблемой незаконной парковки транспортных средств, порекомендовали обратиться в ГИБДД или установить на свой смартфон приложение «Народный инспектор».