РИАМО - 11 янв. Южный вестибюль станции «Царицыно» (выходы 1-3) с 13 января по 15 февраля изменит режим работы из-за ремонта эскалатора, сообщается на официальном сайте московского метро.

«Утром в будние дни, с 07:30 до 09:30, эскалатор южного вестибюля будет работать на спуск, а сам южный вестибюль - только на вход. Выйти со станции можно будет через северный вестибюль (выходы 4-6). С понедельника по четверг с 18:15 до 19:00 эскалатор южного вестибюля будет работать на подъем, а сам южный вестибюль - только на выход», - говорится в сообщении.

Войти в это время на станцию можно будет только через северный вестибюль. Для помощи пассажирам на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Изменения режима работы нужны для капремонта эскалатора №2. На нем заменят ступени, тяговые цепи, балюстраду, блоки поручневого устройства.

Московский метрополитен принес пассажирам извинения за временные неудобства.