РИАМО - 11 янв. Целый день в субботу почти во всем Московском регионе идет снег, жители столицы и области поделились в соцсетях фотографиями заснеженных пейзажей и снеговиков.

«В Москве выпал снег! Можно сказать, первый, долгожданный! Красота в городе — невероятная! Радуются все: и стар, и млад, а уж снеговики появляются во дворах, словно грибы в лесу после дождя! Зима, мы по тебе скучали! Радуй нас подольше!» — написала пользователь Instagram svetlankasvetlya.

Красивой фотографией Армянской апостольской церкви среди снега поделилась пользователь kyelepe.

«Вопрос к противникам снега: да, он мокрый, холодный, создает слякоть и грязь, но неужели он не красивый?! Точнее, так: неужели пейзаж с ним не красивее, чем бесснежная зимняя природа средней полосы (или город)?» — спросила она у подписчиков.

Пользователь zamayur опубликовала снимок заснеженной реки в Можайске.

«Я уж думала, не случится!» — написала автор поста.

Пользователь mjodurt опубликовала красивый снимок рябины и вспомнила о народных приметах.

«В Москве наконец-то снег. Если верить народным приметам, метель в этот день означает, что июль в Москве будет дождливым и пасмурным», — отметила автор.

Olga.mutavdzic поделилась несколькими фотографиями снеговиков.

«Наконец-то в Москве снежная красота. 11 января 2020. Парад снеговиков. Как же красиво и весело, -1 и без ветра», — отметила пользователь соцсети.

Из-за начавшегося в субботу снегопада к утру воскресенья в столичном регионе может образоваться снежный покров с высотой до 15 сантиметров.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада и гололеда на территории Москвы и Подмосковья.