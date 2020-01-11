РИАМО - 11 янв. В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск произошла авария с участием автомобиля Renault и маршрутки, в ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 16:25 в Подольске в микрорайоне Климовск на улице Индустриальная, дом 5 произошло встречное столкновение автомобиля Renault и маршрутного транспортного средства «Газель». В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека. Всего в «Газели» находилось девять человек вместе с водителем», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.