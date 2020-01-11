РИАМО - 11 янв. Из-за начавшегося в субботу снегопада к утру воскресенья в столичном регионе может образоваться снежный покров высотой до 15 сантиметров, сообщил РИАМО в субботу синоптик центра погоды «Фобос».

«Мы ожидаем к завтрашнему утру в столице в зависимости от районов высоту снежного покрова от 5 до 10 сантиметров, по области – местами до 15 сантиметров», - сказал собеседник агентства.

За субботу в Московском регионе может выпасть около четверти месячной нормы осадков.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада и гололеда на территории Москвы и Подмосковья. Также в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.