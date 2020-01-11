РИАМО - 11 янв. Сотрудники полиции проводят проверку после падения пассажира с платформы станции метро «Октябрьская» на железнодорожные пути, говорится в сообщении-пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Днем в субботу на станции метро «Октябрьская» с платформы на жесткий путь упал мужчина. Со слов очевидцев, это произошло по его собственной неосторожности. В отсутствии электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли пассажиру подняться.

«Полицейские оперативно вызвали наряд скорой медицинской помощи. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что движение поезда было остановлено на несколько минут на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии из-за пассажира на путях. На данный момент движение восстановлено.