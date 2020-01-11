РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 янв. Жителей подмосковного Дзержинского призвали внести свои предложения по благоустройству сквера Пушкина и парка «Сказка», сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«Из этих двух территориях надо создать новое общественное пространство. Внести свои предложения может каждый. В течение десяти дней приходите в управление ЖКХ по адресу: улица Шама, 9, кабинет 105 и делитесь идеями», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что в 2019 году Дзержинский попал в программу «Формирование комфортной городской среды».

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