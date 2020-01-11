РИАМО - 11 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу днем отменили и задержали 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 18 рейсов. В аэропорту Домодедово 22 прилета и вылета задержано, еще два отменено. В Шереметьеве задержали три рейса. В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно онлайн-табло, отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и ветра объявили в Московском регионе до 14 января.