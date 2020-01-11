РИАМО - 11 янв. Движение поезда было остановлено на несколько минут на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена из-за пассажира на пути, на данный момент движение восстановлено, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы подземки.

«На станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за пассажира на пути. Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью. Поезда на линии ввели в график.