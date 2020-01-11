РИАМО - 11 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальщикам активно заниматься уборкой снега, также он призвал водителей не нарушать правила дорожного движения.

«Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до вечера воскресенья. Призываю водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и в целом не нарушать правила. Безопасность на дорогах зависит от каждого из вас!» — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Он напомнил коммунальщикам, что важно вовремя и качественно убирать снег, а также быстро ликвидировать последствия непогоды.

«Муниципалитеты и коммунальные службы, обратите на это особое внимание», — заключил Воробьев.

Для уборки дворовых и других общественных территорий в регионе задействовали 899 единиц спецтехники и почти 14 тысяч дворников.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение из-за снегопада и гололеда. Также в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.