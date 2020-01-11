РИАМО - 11 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья начали проверку из-за того, что владельцы елочных базаров выбрасывают нераспроданные новогодние елки в неположенных местах и не отправляют их на утилизацию, сообщил РИАМО в субботу заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее в Сети опубликовали фотографии со стихийными свалками новогодних елей, которые не успели продать к праздникам. Деревья прямо в упаковочных сетках складируют в кюветы около трасс и на пустырях.

«С подобным явлением мы сталкиваемся не впервые, это связано с низкой культурой ряда предпринимателей, поэтому для выявления таких случаев Госадмтехнадзор Московской области в ходе ежедневных рейдов проверяет чистоту и порядок на улицах Подмосковья. После новогодних праздников особое внимание уделяется территориям у елочных базаров. В случае выявления ненадлежащего содержания территории налагаются штраф в размере до 150 тысяч рублей на юридическое лицо, ответственное за размещение елочного базара», — сказал Хромушин.

Он отметил, что сотрудники регионального Госадмтехнадзора начали проверку из-за свалок неиспользованных новогодних елок.

Зампред подчеркнул, что министерство ЖКХ Московской области создает все условия для утилизации негабаритных отходов, в том числе елей, бывших в употреблении. Найденные на несанкционированных свалках ели будут напрямую отправлены на вторичную переработку в рамках экоакции «Подари своей елке вторую жизнь», которая стартует с 15 января и продлится в течение месяца до 15 февраля.

«Целью ежегодного мероприятия является предоставление жителям комфортных условий по утилизации крупногабаритных отходов и избегание навалов новогодних деревьев в придомовых контейнерах. В каждом городе откроется, в среднем, по два брендированных пункта приема елок. В общем по области будет более 100 таких точек. Все собранные ели отправят на производство вторсырья», — заявил Хромушин.

По его словам, в дальнейшем переработанная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодной акции Подмосковья «Посади свое дерево».

Список адресов пунктов приема елок в муниципалитетах можно найти на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона (upravdommo.ru) и на сайтах администраций.

В случае выявления нарушений чистоты и порядка жители могут обратиться на горячую линию Госадмтехнадзора Московской области по телефону: +7 (498) 602-83-49.