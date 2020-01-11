РИАМО - 11 янв. Работы по уборке дворовых и других общественных территорий в Подмосковье после сильного снегопада осуществляют 13,8 тысячи дворников и 899 единиц спецтехники, в случае необходимости задействуют дополнительные силы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В целях предотвращения образования наката и гололеда в ночь с 10 на 11 января осуществлена профилактическая обработка противогололедными материалами пешеходных дорожек, тротуаров и проезжих частей. Всего обработано 17,8 миллиона квадратных метров. В каждом муниципалитете готовы места для складирования снега, мощности которых превышают в десятки раз вывозимый сегодня объем», — говорится в сообщении.

В дни снегопада особое внимание уделяется содержанию элементов дворовых территорий и детских площадок.

«В этом году мы заждались снега, поэтому Подмосковье готово к любым снегопадам. Заготовлено более 120 тысяч тонн противогололедных материалов, которые покроют все потребности до конца зимнего периода», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории Подмосковья с 16 ноября 2019 года запущено мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов. Суть приложения проста: в дни снегопадов появляется «задание на уборку», такие задания создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото до начала уборки и после, сотрудник ЦУР проверяет выполнение. Кроме того, при выполнении работ мобильное приложение геолоцирует сотрудника, поэтому трудиться он сможет только в нужном дворе.

Результаты работы мобильного приложения уже видны в связи со снегопадом, прошедшим в субботу в Московской области.