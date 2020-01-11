РИАМО – 11 янв. Подмосковные конькобежки в составе сборной России завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы, который проходит в нидерландском Херенвене с 10 по 12 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По итогам забега на 1500 метров среди женщин Екатерина Шихова с результатом 1.55,31 секунды заняла третье место. Второе место также заняла россиянка – Евгения Лаленкова (1.55,22). Первенствовала в забеге представительница Нидерландов Ирен Вюст (1.54,88)», – говорится в сообщении.

В командном спринте среди женщин сборная России в лице Ольги Фаткулиной, Дарьи Качановой и Ангелины Голиковой заняла первое место с результатом 1.26,17 секунды. Серебряные медали завоевала сборная Нидерландов (1.26,62), бронзовые – команда Польши (1.28,25).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил успехи подмосковных спортсменок.

«Дарья Качанова и Екатерина Шихова регулярно демонстрируют свой высокий уровень. Спортсменки цепляются за медали на любого рода соревнованиях. Чемпионат Европы в Херенвене не стал исключением. Бронза в забеге на 1500 метров и вклад в общую победу сборной России – достойный итог выступлений представительниц Подмосковья», – отметил министр.