РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 14-летнюю Валерию Коровицыну, пропавшую сутки назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».



«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Валерию Коровицыну 2006 года рождения, проживающую в Подольске на улице Кирова. 10 января она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.



На вид ей 13-14 лет, подросток среднего телосложения, рост 154 сантиметра, волосы крашеные баклажанового цвета. Коровицына была одета в короткую куртку светло-бежевого цвета, светло-синие джинсы, белые кроссовки на высокой подошве на шнуровках.



Всех лиц, располагающих информацией о подростке, просят обращаться по телефонам дежурной части 3 отдела полиции: 8(496)757-37-92, дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, по телефонам 112 или 02.