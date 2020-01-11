РИАМО - 11 янв. Водителями на дорогах Подмосковья необходимо быть крайне внимательными и не совершать опасных маневров из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе в субботу идет мокрый снег и наблюдается гололедица. В воскресенье ожидается аналогичная погода.

«Водителям следует быть внимательными на дорогах: обращать внимание на знаки, соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.

Меры предосторожности также касаются и пешеходов. Гражданам не стоит выходить на проезжую часть в неположенных местах. Дорогу нужно переходить только в зонах пешеходных переходов, а ожидать общественный транспорт — на остановках.

Ранее МЧС объявило в Московской регионе экстренное предупреждение из-за снегопада, ветра и гололеда.