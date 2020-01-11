РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске противогололедными материалами обработали 210 километров улично-дорожной сети, последствия снегопада на муниципальных дорогах устраняют 49 рабочих и 71 единица техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Коммунальные и дорожные службы Подольска работают над устранением последствий снегопада. В уборке дворовых территорий задействованы 634 дворника, 78 единиц техники и 16 единиц малой механизации. В очистке от снега муниципальных дорог задействованы 49 рабочих, 71 единица техники. Противогололедными материалами обработали 210 километров улично-дорожной сети», - говорится в сообщении.

Пескосоляной смесью, помимо дорог, посыпают спуски и подъемы, тротуары, прогулочные зоны, территории остановок общественного транспорта. Дорожные службы округа работают в круглосуточном режиме.

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья», в котором работают управляющие компании, дана команда «Снегопад», все задачи отрабатываются оперативно по мере поступления. Особое внимание уделяется уборке входных групп, тротуаров, проездов, детских игровых площадок. В комитете по ЖКХ работает горячая линия для приема обращений граждан, звонки принимаются по телефону: 8(496)755-57-93.