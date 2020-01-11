РИАМО - 11 янв. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о ветре в Москве действует с 13:00 12 января до 13:00 14 января, а предупреждение о гололедице, объявленное ранее, продлили до 23:00 12 января.

В Московской области предупреждение о ветре действует также с 13:00 12 января до 13:00 14 января, о гололедице – до 11:00 13 января.

В Московском регионе 12 января будет облачно с прояснениями, днем может местами пройти небольшой снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6-4 градуса, днем — 0 – плюс 2 градуса.

В субботу МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и Подмосковье из-за снега и гололедицы.