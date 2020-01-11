РИАМО - 11 янв. В рамках проекта «Субботы московского школьника» в январе появится новое направление - «Медицинские субботы», детей познакомят с уникальными медицинскими специальностями и современными разработками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Площадками для проведения занятий станут три образовательных учреждения, где есть медицинские классы. Это школы №№627, 1259 и школа имени В.В. Маяковского. Первое занятие «Медицинской субботы» состоится 18 января в школе имени В. В. Маяковского», - говорится в сообщении.

На первом занятии школьникам расскажут об оториноларингологии, современных методах диагностики и лечения лор-заболеваний. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В 71 столичной школе уже открыты медицинские классы. Предпрофессиональную подготовку в них проходят более 4,2 тысячи старшеклассников.

«Субботы московского школьника» - городской образовательный проект, который позволяет ученикам с пользой проводить выходные и узнавать о различных востребованных профессиях. Проект запустили в сентябре 2013 года.