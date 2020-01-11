РИАМО - 11 янв. Снегопад в Московском регионе не повлиял на работу автобусов «Мострансавто», все машины курсируют в штатном режиме, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы «Мострансавто» в условиях непогоды работают в штатном режиме, только некоторые транспортные средства маршрутов Чеховского филиала перешли на работу по фактическому расписанию в связи со сложной дорожной ситуацией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, перевозчик принял все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения.

Кроме того, он уточнил, что техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава. Диспетчерские службы филиалов «Мострансавто» наладили взаимодействие с коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

В Подмосковье МЧС ранее объявило экстренное предупреждение из‑за гололеда и снегопада.