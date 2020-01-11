РИАМО - 11 янв. В Котельниках трое злоумышленников с угрозами забрали у мужчины телефон и 600 рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено 9 января около 22:00 на улице Кузьминская. Злоумышленники были в автомобиле Hyundai Solaris. Сумма ущерба – 15,6 тысячи рублей.

«За совершенное преступление установлены и доставлены в отдел полиции мужчины 1986 и 1998 года рождения и девушка 1999 года рождения», — сказал собеседник агентства.

У задержанных нашли телефон заявителя и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой. Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, девушка находится под подпиской о невыезде.