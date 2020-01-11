РИАМО - 11 янв. В столице злоумышленник ночью напал на женщину в подземном переходе на улице Садовая-Самотечная, сильно избил ее и похитил сумку с деньгами, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В подземном переходе неизвестный нанес побои женщине 1950 года рождения, открыто похитил у нее сумку с имуществом на сумму 12 тысяч рублей, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

Женщину доставили в больницу с переломами и гематомами. Полицейские оперативно задержали безработного 37-летнего мужчину, подозреваемого в нападении. Возбуждено уголовное дело.