РИАМО - 11 янв. Кроссовер Lexus стоимостью 4,5 миллиона рублей похитили с улицы Новый Арбат в центре столицы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию с заявлением о краже транспорта обратилась 29-летняя женщина, работающая медицинской сестрой в одном из учреждений города.

«Неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX350 стоимостью 4,5 миллиона рублей, принадлежащего заявительнице», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.