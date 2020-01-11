РИАМО - 11 янв. В Москве коммунальные службы продолжают расчищать от снега объекты дорожного хозяйства и дворовые территории, для этого задействовано необходимое количество единиц спецтехники и бригад ручной уборки, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки», - сказал Бирюков.

Участки со скользкой дорогой обрабатывают противогололедными материалами.

Ранее в столице объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидается снегопад, на дорогах гололед. Температура воздуха от -2 до 0 градусов, ветер переменный со скоростью 2-7 метров в секунду.