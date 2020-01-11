РИАМО – 11 янв. Аэропорт Шереметьево показал, как будут выглядеть комнаты для курения на территории авиагавани, одно такое помещение уже оборудовано в терминале, который откроют в середине января, сообщает ТАСС.

Всего в начале 2020 года в Шереметьеве планируется открыть 14 комнат для курения.

«В курилке одного из бизнес-залов в терминале С – удобные кресла и диваны. Также в курительной комнате стоят тумбочки с встроенными зарядками для гаджетов, установлена система вентиляции и очистки воздуха», – говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы аэропорта Шереметьево отметил, что многие курящие пассажиры оказываются в дискомфортной ситуации из-за того, что долго находятся в «чистой зоне». Некоторые решаются нарушать правила и использовать для курения туалеты. Именно Шереметьево первым среди аэропортов России предложил вернуть помещения для курения.

Закон, разрешающий оборудовать комнаты для курения в аэропортах, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2019 года.