РИАМО - 11 янв. В России в школьные аттестаты планируют ввести новые принципы оценивания, что позволит убрать недочеты существующей пятибалльной системы, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

По ее словам, в ряде школ уже используют систему «зачет» — «незачет», а у некоторых учреждений есть даже стобалльная система оценок. Однако в итоговом аттестате все оценки уравниваются до «тройки», «четверки» или «пятерки».

«Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании», — заявила Васильева в интервью «Российской газете», опубликованном в субботу.

Министр добавила, что за школами закрепят право ставить «зачет» по таким предметам, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». При этом учебное заведение само решит, насколько данная система ему подходит.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. Может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — отметила Васильева.