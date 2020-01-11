РИАМО - 11 янв. Столичные полицейские при поддержке ФСБ задержали участников преступной группы, которые совершили рейдерский захват московской фирмы и похитили принадлежащие ей 16 дорогостоящих автомобилей, а также два сейфа с деньгами, сообщается на сайте МВД РФ.

В отношении предполагаемого организатора и шести участников преступного сообщества возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ, статьями 161, 210 и 327 УК РФ.

«Используя поддельный паспорт, злоумышленники обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых», - отмечается в материале.

После этого члены преступной группы похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с деньгами. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 миллионов рублей.

В отношении предполагаемого организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде залога. Четверо фигурантов взяты под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.