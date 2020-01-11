РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 янв. Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо возглавила комиссию по проведению Всероссийской переписи населения - 2020 в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года». Ответственным за перепись населения в 2020 году назначен Росстат.

«На территории городского округа Котельники для осуществления координации работы по подготовке ко Всероссийской переписи населения сформирована комиссия по проведению во главе с заместителем главы администрации города Марией Галузо. В состав комиссии входят руководители налогового органа, органа статистики, Росреестра, МВД, МФЦ, сотрудники городской администрации», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в настоящее время в рамках подготовки к переписи населения в соответствии с решениями первого заседания комиссии проводятся работы по устранению выявленных проблем в адресном хозяйстве города по предварительному определению количества постоянно и временно проживающего населения.

«Следующее заседание комиссии запланировано на февраль 2020 года. В его рамках будут рассматривать вопросы о количестве требуемых переписных работников, о помещениях для размещения переписных участков и другие», - заключается в сообщении.