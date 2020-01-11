РИАМО - 11 янв. Информация о том, что граффити с изображением Майи Плисецкой на стене дома на улице Большая Дмитровка в Москве закрасят, не соответствует действительности, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы префектуры ЦАО Москвы.

Ранее в Сети появилась информация о том, что мэрия Москвы требует до 20 января закрасить граффити с Майей Плисецкой на Большой Дмитровке из-за того, что оно не было согласовано.

«Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме улицы Дмитровка удалять не планируется. На данный момент сотрудники управы и префектуры занимаются сбором необходимых документов для рассмотрения на городской комиссии в рамках действующего постановления правительства Москвы от 16 июля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков также подтвердил, что граффити с изображением Майи Плисецкой на доме по улице Большая Дмитровка удалять не будут.

Автор граффити - бразильский художник Эдуардо Кобра. Он один из самых известных уличных художников Бразилии. Граффити появилось на фасаде в 2013 году в рамках реализации граффити-проекта департамента культуры города Москвы.

В июле 2019 года власти Москвы утвердили новые правила нанесения граффити. Собственникам зданий, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, нужно в течение 180 дней (до середины января 2020) узаконить изображение, или же удалить его. В октябре сотрудник пресс-службы префектуры ЦАО сообщил, что в черный список попали 183 граффити, не соответствующие новым правилам.