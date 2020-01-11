РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. На автодороге «Южный обход Подольска» разместили два передвижных комплекса фотовидеофиксации, они будут находится на трассе в течение января, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало перечень участков дорог Подмосковья, где в январе разместили передвижные комплексы фотовидеофиксации. Так, в перечень вошел участок 1 километр + 250 метров автодороги «Южный обход Подольска» в направлении улицы Кирова, где разрешенная скорость составляет не более 70 километров в час. Время работы первого комплекса - с 07:00 до 19:00, второго - с 19:00 до 07:00. Координаты: 55.404693, 37.501254», - говорится в сообщении.



Комплексы ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог. На сайте Минтранса список передвижных комплексов обновляется ежемесячно.