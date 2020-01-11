РИАМО - 11 янв. Немецкое издание Deutsche Welle, а также иностранные блогеры назвали «Путешествие в Рождество» одним из лучших рождественских фестивалей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Deutsche Welle включило Москву в десятку самых волшебных рождественских ярмарок Европы.

«В статье о рождественских ярмарках Deutsche Welle напоминает, что эта традиция зародилась в германоязычном мире, но вышла далеко за его пределы. К Берлину и Вене в ее рейтинге присоединяются Гетеборг, Страсбург, Лондон, Эдинбург, Загреб, Прага, Маастрихт и, конечно же, Москва», — говорится в сообщении.

Австралийский Vogue составил список из 18 городов с лучшими рождественскими ярмарками, и Москва в нем заняла третье место.

Калифорнийский портал Talesbuzz в своем топе-15 туристических направлений для встречи Нового года отмечает Москву как одно из лучших мест, чтобы любоваться фейерверками. Уютную рождественскую столицу России похвалил и британский The Telegraph.

Яркие эмоции столица вызвала также у зарубежных фотографов и тревел-блогеров.

«После нескольких дней пребывания в Москве она нравится нам все больше и больше. Ее архитектура, культура, кухня, люди… Новогодняя атмосфера в Москве оказалась очень теплой! Красная площадь и близлежащие улицы украшены всевозможными световыми инсталляциями и заполнены людьми, которые пришли на фестиваль», — отметили авторы блога Kelvin and David's Travel Image (5,4 миллиона подписчиков) Ху Хунлян и Линь Хундэ (Китай, Шэньчжень) в одной из крупнейших китайских социальных сетей Weibo.

Блогер из Китая Гао Янли выступил на Китайском национальном радио в программе «Пекинский гид по развлечениям» и в эфире поделился впечатлениями от посещения Москвы: особо отметил размах рождественского фестиваля, доступность транспорта, красивое метро и хорошую кухню в столице.

Киприотский блогер Алтуг Галип назвал «Путешествие в Рождество» лучшим фестивалем «Московских сезонов». Блогер Натаса Вукобратович из Италии написала в своем Instagram: «Москва — это определенно тот город, который я советую посетить!». Еще один итальянец, Петар Спасожевич, назвал Москву самым красивым городом в зимние праздники.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В 2018 году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей. В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января.