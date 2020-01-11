РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. Полицейские Подольска задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на кражу товара стоимостью более 40 тысяч рублей со склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего представителя одной из коммерческих организаций о том, что неизвестный, находясь на складе фирмы в деревне Коледино, пытался совершить кражу товара, но не довел свой преступный умысел до конца. Стоимость имущества составила более 40 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ «Покушение на кражу», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.