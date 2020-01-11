РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 32-летнего мужчину, с 4 декабря он не выходит на связь, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Цих Дмитрий Викторович, 32 года, в поселке Красково городского округа Люберцы. С 4 декабря 2019 года местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 182 сантиметра. У него карие глаза и коротко стриженые темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку, джинсы, серые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.