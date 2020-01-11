РИАМО - 11 янв. Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году по сравнению с 2017 снизилась на 11%, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Москве стало больше людей, больных туберкулезом. Депздрав опроверг эти сообщения.

«Согласно официальным данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения РФ, заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году по сравнению с 2017 снизилась на 11% и составила 24 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

При этом в 2019 году эта тенденция продолжалась.

В сообщении подчеркивается, что в большинстве государств в столицах заболеваемость значительно выше, чем в среднем по стране. К примеру, в Лондоне этот показатель составляет 30, в Сингапуре – 47.