РИАМО - 11 янв. Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения СМИ о приостановке производства программы «Смехопанорама», изменения связаны с перестановками в сетке вещания «России 1», сообщается на сайте телеканала «360».

Ранее СМИ сообщили, что выпуск передачи «Смехопанорама» временно остановлен.

«Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет. <…> Я позвонил на канал, и мне объяснили, что речь идет об обыкновенной экономии утреннего блока, где существует не только «Смехопанорама», но и целый ряд других передач», — заявил артист.

Телеведущий также посетовал, что многим телестудиям урезали бюджет — примерно на 20-25%.

По его словам, выпуски передачи смонтированы на два месяца вперед, но сейчас неизвестно, пустят ли их в эфир.