РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальные службы в субботу с раннего утра приступили к уборке снега, несмотря на непрекращающийся снегопад, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск коммунальные службы с раннего утра приступили к работам по зачистке закрепленных территорий от выпавшего снега», - говорится в сообщении.



Жителей микрорайона попросили в случае выявления недостатков в содержании территории выкладывать фотографии в группе теротдела в соцсети «ВКонтакте».