РИАМО - 11 янв. В Московском регионе за субботу может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет примерно четверть от нормы для января, сообщил РИАМО в субботу синоптик центра погоды «Фобос».

«По нашим расчетам, в Москве за сегодняшний день выпадет от 2 до 5 миллиметров осадков. На севере области и на северо-востоке от 0 до 3 миллиметров, а вот в южных и юго-западных районах выпадет до 5-10 миллиметров осадков – это около четверти от месячной нормы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уже к вечеру субботы осадки в столичном регионе начнут прекращаться.

Норма осадков для января составляет 42 миллиметра.