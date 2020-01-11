РИАМО - 11 янв. В ближайшее время с сохранением до 18:00 в Подмосковье ожидается снег, местами сильный, а также гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии», – говорится в сообщении.

Также МЧС советует избегать шатких конструкций, деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад и так далее). Кроме того, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Водителям следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Необходимо быть особенно внимательными и осторожными.

В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.