РИАМО - 11 янв. Утром в субботу в трех столичных аэропортах отменили и задержали 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержано четыре рейса. В Домодедове 14 рейсов задерживаются, четыре отменили. В Шереметьеве задерживаются восемь рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в столице до 17:00 ожидается снег.