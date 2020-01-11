РИАМО – 11 янв. По прогнозам синоптиков «Росгидромет», в ближайший час и до 17:00 в столице ожидаются снег, местами гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», – говорится в сообщении.

Следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Необходимо быть особенно внимательными и осторожными.

В случае необходимости нужно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8(495)637-22-22.

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