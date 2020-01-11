РИАМО - 11 янв. По итогам первых месяцев работы Московских центральных диаметров цены на жилье в восьми районах столицы и четырех округах Подмосковья выросли почти на 15%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Такие данные приводи сервис «Яндекс.Недвижимость».

«С запуском Московских центральных диаметров улучшилась транспортная доступность десятков районов Москвы и городов Московской области. Уже за первый месяц работы диаметров за счет открытия новых станций и развития прилегающей территории цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15% в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья», - говорится в сообщении.

Сильнее всего жилье подорожало в районе Москворечье-Сабурово – на 15,1% (с 162,3 тысячи рублей за квадратный метр до 186,7 тысячи рублей). На втором месте - Северный район (14,7%), далее - Дмитровский район (14%), Чертаново Южное (13,8%), Нижегородский район (13,6%), Покровское-Стрешнево (13,4%), Беговой (12,9%), Царицыно (11,8).

Высокие показатели роста стоимости жилья после запуска МЦД в новостройках Подмосковья. За год новостройки региона, не входящие в зону тяготения МЦД, подорожали до 7,6%. В Нахабине, вблизи станции МЦД, сразу в нескольких новостройках цены выросли до 20%, в Одинцове – до 12%, в Лобне – до 11% в Подольске - до 12%.

Рост до 12-15% ожидается и после запуска следующих трех диаметров.

Первые два МЦД запустили на территории Подмосковья и Москвы в ноябре 2019 года. Их общая протяжность составляет 132 километра. На новом наземном метро курсируют поезда «Иволга 1.0» и «Иволга 2.0», которые оснащены зарядными USB-разъемами, информационными видеоэкранами, климат-контролем, системами обеззараживания воздуха и так далее.

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