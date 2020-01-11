РИАМО - 11 янв. Около подмосковного поселка Кубинка Одинцовского городского округа мужчина получил огнестрельное ранение, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В пятницу около 21:00 в Кубинский отдел полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступало сообщение об огнестрельном ранении в одном из садовых товариществ вблизи поселка Кубинка Одинцовского округа. В настоящее время по данному факту проводится проверка, а также оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается лицо, причинившее телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.