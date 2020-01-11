РИАМО - 11 янв. В течение прошлого года в электронном магазине Московской области было размещено свыше 220 тысяч закупок на общую сумму 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Лидерами по количеству размещенных за 2019 год закупок в электронном магазине среди муниципальных образований являются: Одинцово, Дмитров, Сергиев Посад, Красногорск, Ногинск (Богородский городской округ), Мытищи, Люберцы», - говорится в сообщении.

По итогам работы за прошлый год электронный магазин региона показал себя эффективным инструментом управления закупками малого объема и ресурсом, направленным на поддержку бизнеса, минимизацию рисков и увеличение рынка сбыта продукции для предпринимателей.

В электронном магазине в режиме онлайн осуществляют закупки свыше 7,5 тысяч учреждений со всего Подмосковья, еще около 1,5 учреждений подключатся в этом году.