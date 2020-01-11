РИАМО - 11 янв. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в передней части атлантического циклона, под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 2 - 0 градусов, по области минус 3 – плюс 2», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85%. Геомагнитный фон в субботу спокойный.

Синоптики отмечают, что в Москве и области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха выше привычных значений на 6-7 градусов, влажность воздуха довольно высока, а содержание кислорода снижено. Атмосферное давление в приделах нормы.

«Людям метеочувствительным, страдающим хроническими заболеваниями, трудно адаптироваться к нехарактерной для зимы погоде. У многих из них ухудшается общее состояние, замедляются обменные процессы. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические болезни опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. Возрастает количество простудных заболеваний. А люди вполне здоровые негативным образом реагируют на короткий световой день и отсутствие снега. Но это психологический дискомфорт», - добавляют специалисты.