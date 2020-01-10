РИАМО - 10 янв. Новое оборудование поставили в отделение муковисцидоза Детского клинического многопрофильного центра Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Закупку провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Новая техника предназначена для точной диагностики орфанных заболеваний у детей Подмосковья. Бодиплетизмография в настоящее время является «золотым стандартом» исследования функции внешнего дыхания при различных заболеваниях легких», - сказала главный врач центра, главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

По ее словам, данное оборудование позволяет определить клинически значимые показатели, которые не могут быть исследованы при обычной спирометрии, в том числе функциональную остаточную емкость легких, остаточный объем легких, общую емкость легких и бронхиальное сопротивление.

Исследования функций внешнего дыхания, которые можно проводить с помощью аппарата, помогают быстрее устанавливать диагноз и следить за состоянием ребенка с патологиями.