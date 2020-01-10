РИАМО - 10 янв. Центральный государственный архив Московской области продолжает формировать фонд открыток, жителям региона предлагают сдать открытки на хранение, говорится в сообщении пресс-службы ЦГАМО.

«В 2020 году почтовым открыткам исполнится 160 лет. Открытки — это исторический документ. До недавнего времени открытки сопровождали нас везде, так как были удобным средством коммуникации между людьми. За свою историю они заняли определенное место в фондах библиотек, музеев, архивов и вызывают интерес у граждан», - говорится в сообщении.

Кроме того, открытка содержит в себе информационный, художественный и этнографический материал.

«Архив продолжает комплектоваться этим видом документов, и мы будем рады принять безвозмездно открытки от посетителей нашего архива. Если у вас есть открытки, которые вы готовы передать на постоянное хранение в Центральный государственный архив Московской области – ждём вас с понедельника по пятницу», - уточняется в материале.

Сдать документ в архив можно с 9:00 до 17:00 по адресу: Москва, улица Азовская, дом 17. Контактное лицо — главный хранитель фондов ГКУ МО ЦГАМО Шкварина А.Г. Контактный телефон — 8 (495) 318-03-37.

Основными жанрами открытки являются: поздравительная, пейзаж (видовая), иллюстрация, портрет, этнографическая, художественная и лубок.

В ЦГАМО хранится немало открыток по различным жанрам. Так, например, в фонде мастера-живописца народных промыслов Михаила Чижова хранятся открытки с репродукциями картин художника, многие из них – на новогоднюю тематику.