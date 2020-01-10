РИАМО - 10 янв. На портале «Добродел» жители Подмосковья могут поделится мнением о качестве услуг страхования ОСАГО, соответствующий опрос продлен до 10 февраля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Полученные результаты важны для дальнейшей работы по повышению качества услуг страхования», - говорится в сообщении.

Выразить свое мнение по поводу работы страховых организаций по выдаче полисов ОСАГО в Подмосковье можно по ссылке.