РИАМО - 10 янв. Для специалистов, проживающих на селе и занятых в области агропромышленного комплекса Подмосковья, построят порядка 1,2 тысячи квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Новое жилье для специалистов возведут в рамках реализации подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья»

«Для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в агропромышленный комплекс Московской области предусмотрены мероприятия по обеспечению их комфортным и доступным жильем. Планируется построить порядка 1,2 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 814 квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Всего в прошлом году на эти цели выделили 48 миллионов рублей. Этот масштабный проект позволит обеспечить жильем 24 семьи.

«Среди них механизаторы, ветеринары, технологи молока и молочных продуктов, специалисты электрификации и автоматизации сельского хозяйства, трактористы, мастера по техническому обслуживанию и ремонту сельхозмашин», - отметил Разин.

Программа рассчитана на специалистов сферы АПК старше 35 лет, молодых семей и молодых специалистов до 35 лет, учащихся последних курсов профессиональных образовательных организаций или вузов, заключивших соглашения с работодателем.

«Размер социальной выплаты в рамках программы составляет 70% от стоимости жилья. И только 30% расчетной стоимости строительства или приобретения жилья составляют собственные средства агрария», - уточнил министр.

На сегодняшний день социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили жители девяти муниципалитетов Подмосковья.